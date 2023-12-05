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Сегодня, 14:19

Защитник «Динамо» Паршивлюк: «Взяли «Рубин» его же оружием и добыли очень важную победу»

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу команды в 17-м туре РПЛ с «Рубином». Футболист также признался, что поле было в хорошем состоянии.

«Мы бы с удовольствием решили все раньше и довели матч до логического завершения, но мяч не шел в ворота. Нам тоже где-то повезло, потому что соперник не использовал свои моменты. В итоге взяли «Рубин» его же оружием — победили со счетом 1:0. В таких играх в конце года главное — набирать очки, а игра может уйти на второй план. Хорошо, что выиграли, это очень важная победа для нас», — цитирует Паршивлюка пресс-службы «Динамо».

Ранее в «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с бело-голубыми в несогласованной форме.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://fcdm.ru/news/sergei-parsivliuk-vziali-rubin-ego-ze-oruziem-i-dobyli-ocen-vaznuiu-pobedu/
Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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