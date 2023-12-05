Защитник «Динамо» Паршивлюк: «Взяли «Рубин» его же оружием и добыли очень важную победу»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал победу команды в 17-м туре РПЛ с «Рубином». Футболист также признался, что поле было в хорошем состоянии.

«Мы бы с удовольствием решили все раньше и довели матч до логического завершения, но мяч не шел в ворота. Нам тоже где-то повезло, потому что соперник не использовал свои моменты. В итоге взяли «Рубин» его же оружием — победили со счетом 1:0. В таких играх в конце года главное — набирать очки, а игра может уйти на второй план. Хорошо, что выиграли, это очень важная победа для нас», — цитирует Паршивлюка пресс-службы «Динамо».

Ранее в «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с бело-голубыми в несогласованной форме.