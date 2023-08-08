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Сегодня, 01:21

Паршивлюк: «Через ошибки, через пробы и через тернии к звездам надо идти к той игре и результатам, которые мы хотим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, как команде удалось обыграть «Зенит» (3:2) в 3-м туре чемпионата России.

«Задумки отбиваться против «Зенита» не было. Наоборот, мы обговаривали, что это бессмысленная затея, потому что рано или поздно тебя вскроют. Но в «Зените» крутые футболисты. Это сильная команда, чемпион страны. Это они нас так заставили играть. Поэтому мы и оборонялись целый тайм, что нам несвойственно в этом сезоне. Но хорошо, что получилось выиграть.

Конечно, всегда есть место для улучшений. И тот гол, который мы пропустили, сами же себе и привезли. Но через ошибки, через пробы и через тернии к звездам надо идти к той игре и результатам, которые мы хотим. Пытаемся играть в то, что требует Марцел. И рано или поздно это должно было принести успех. К сожалению, в первых двух турах не было положительного результата. В третьем он есть, причем против «Зенита» в гостях. Я считаю, что это очень хороший результат», — цитируют «Известия» Паршивлюка.

После трех туров «Динамо» с 4 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1555603/aleksei-fomin/mne-poviazka-ne-nuzhna-chtoby-komu-chto-vyskazat
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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