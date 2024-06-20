Паршивлюк рассказал, как принимал решение войти в тренерский штаб «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал вхождение в тренерский штаб бело-голубых

«Я посоветовался с семьей, детьми — вместе сели, поговорили и приняли решение, что нужно двигаться дальше в новый этап жизни, связанный с футболом. Плюс клуб предложил мне сразу войти в штаб Марцела, а это прекрасный старт моего нового пути», — цитирует Паршивлюка пресс-служба «Динамо».

«Динамо» объявило о завершении карьеры 35-летнего футболиста 19 июня. Он выступал за московский клуб с 2019 года, провел за бело-голубых 110 матчей, забил один гол и сделал восемь результативных передач.

До «Динамо» Паршивлюк играл за «Ростов», «Анжи» и «Спартак».