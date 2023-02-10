Паршивлюк — о работе с Карпиным в двух клубах: «В «Спартаке» Георгич был очень категоричным. В «Ростов» пришел совсем другим»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о работе с нынешним главным тренером сборной России в «Спартаке» и «Ростове».

— Карпин в «Спартаке» и в «Ростове» — два разных Карпина?

— Да. С разным видением, подходом, восприятием каких-то моментов. Я был рад, что Георгич пришел в «Ростов», и пришел он совсем другим. В «Спартаке» у него было конкретное видение, как мы должны играть.

— Как «Барселона» Гвардиолы?

— Примерно так. И он был очень категоричный. А в «Ростове» он понимал сильные и слабые стороны игроков и исходя из них строил игру. Все периоды работы с ним дали мне что-то хорошее.

— Представляете, каково ему сейчас, если говорить о сборной? Каково тренировать команду, которая нигде не играет?

— Тяжелая ситуация. Не только для него, но и для игроков сборной, которые делают все возможное, но никуда теперь не могут попасть. Ладно, я смотрю чемпионат мира по телевизору, а они могли быть частью этого праздника. Но все мы в такой ситуации. Работаем, делаем все возможное — и надеемся, что все изменится в лучшую сторону.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов». В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо».