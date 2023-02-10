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Паршивлюк: «Всю жизнь мечтал выиграть со «Спартаком». Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» вспомнил о том, что ему пришлось уйти из «Спартака» перед его единственным чемпионским сезоном с 2003 года.

— Обидно было провести всю жизнь в «Спартаке» и не «дожить» один сезон до чемпионства?

— Обидно. Всю жизнь мечтал выиграть с этим клубом что-то. Я был в «Анжи», когда все это происходило. Конечно, хотелось быть частью этого праздника. Слукавлю, если скажу, что у меня ничего не скребло внутри. Но что было, то было. Судьба наградила меня не этим трофеем, но чем-то большим — новыми друзьями, которых обрел в других городах, и я до сих пор с ними вижусь и общаюсь.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов». В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо».

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Сергей Паршивлюк
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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