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Паршивлюк об эмоциях в футболе: «Все xG могут рухнуть разом, если кто-то случайно поскользнется или жена дома не то сказала»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» высказался о важности эмоций в футболе.

— Эмилиано Мартинес сначала в четвертьфинале, а потом и в финале ЧМ-2022 вел себя намного жестче Умярова в финале Кубка России.

— Да. Он — и до, и во время, и после... Импозантный вратарь. К сожалению, поведение некоторых футболистов сборной Аргентины оттолкнуло от нее многих болельщиков. Понятно, что им все равно, они — чемпионы мира, но в истории негатив от их поведения, на мой взгляд, останется. Хотя эмоции во многом и помогли им выиграть.

Чемпионат мира вообще показал, насколько в футболе важны эмоции. Взять ту же сборную Марокко. Она мне напомнила нашу команду на домашнем чемпионате мира. У нас был домашний мундиаль, страсть, определенная химия в коллективе и растущая уверенность, что мы что-то можем. За марокканцев тоже приходил болеть полный стадион — и из своей страны много людей приехало, и вообще это был домашний турнир для арабского мира. Все бурлило, команда сплачивалась. Футбол — это не только статистика, но и эмоции. Все эти xG могут рухнуть разом, если кто-то, например, случайно поскользнется. Или жена дома не то сказала — и ты с другим настроением на игру вышел. Невозможно все просчитать.

Ранее Паршивлюк ответил на вопрос о том, готов ли он вернуться в «Спартак».

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад