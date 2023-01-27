ЦСКА обыграл «Партизан» в товарищеском матче

Сегодня, 18:51
ЦСКА обыграл сербский «Партизан» в товарищеском матче со счетом 2:1.
В составе российской команды на 58-й минуте встречи отличился нападающий Федор Чалов. А победу московской команде принес точный удар молодого форварда Ярослава Арбузова, который отличился в добавленное ко второму тайму время.
ЦСКА и «Партизан» уже встречались в товарищеском матче в 2017 году и тогда российская команда победила со счетом 3:0.
Товарищеский матч
«Партизан» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 1:2 (0:0)
Голы: Чалов, 58 (1:0). Йович, 85 (1:1). Арбузов, 90 (2:1).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Набабкин, 61), Виллиан (Щенников, 61), Мойзес (Лукин, 61), Кучаев (Носков, 61), Обляков (Мухин, 61), Медина (Карраскаль, 61), Глебов (Ермаков, 61. Арбузов, 88), Мендес (Кисляк, 61), Зайнутдинов (Заболотный, 61), Чалов (Ушаков, 61).
27 января. Кадрие. Стадион «Limak Arcadia Atlantis Football Center».
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