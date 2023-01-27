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ЦСКА обыграл «Партизан» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
27 января. «Партизан» — ЦСКА — 1:1.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА обыграл сербский «Партизан» в товарищеском матче со счетом 2:1.

В составе российской команды на 58-й минуте встречи отличился нападающий Федор Чалов. А победу московской команде принес точный удар молодого форварда Ярослава Арбузова, который отличился в добавленное ко второму тайму время.

ЦСКА и «Партизан» уже встречались в товарищеском матче в 2017 году и тогда российская команда победила со счетом 3:0.

Товарищеский матч

«Партизан» (Сербия) — ЦСКА (Россия) — 1:2 (0:0)

Голы: Чалов, 58 (1:0). Йович, 85 (1:1). Арбузов, 90 (2:1).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Набабкин, 61), Виллиан (Щенников, 61), Мойзес (Лукин, 61), Кучаев (Носков, 61), Обляков (Мухин, 61), Медина (Карраскаль, 61), Глебов (Ермаков, 61. Арбузов, 88), Мендес (Кисляк, 61), Зайнутдинов (Заболотный, 61), Чалов (Ушаков, 61).

27 января. Кадрие. Стадион «Limak Arcadia Atlantis Football Center».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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