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Сегодня, 12:49

Партнер «Спартака» не исключил, что команда проведет выставочный матч в Китае

Алина Савинова
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Владимир Шмаков, гендиректор китайского автомобильного бренда Chery в России, который является партнером «Спартака», отметил, что московская команда могла бы провести выставочный матч в Китае.

«В Китае внимательно смотрят, как мы сотрудничаем со «Спартаком». Идея проведения выставочного матча «Спартака» в Китае — хорошая. Мы обсудим ее», — приводит «РБ Спорт» слова Шмакова.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/partner-spartaka-ne-isklyuchil-chto-klub-provedet-vy-stavochny-j-match-v-kitae/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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