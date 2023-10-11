Партнер «Спартака» не исключил, что команда проведет выставочный матч в Китае

Владимир Шмаков, гендиректор китайского автомобильного бренда Chery в России, который является партнером «Спартака», отметил, что московская команда могла бы провести выставочный матч в Китае.

«В Китае внимательно смотрят, как мы сотрудничаем со «Спартаком». Идея проведения выставочного матча «Спартака» в Китае — хорошая. Мы обсудим ее», — приводит «РБ Спорт» слова Шмакова.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени. Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.