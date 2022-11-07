Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:17

Игроки «Зенита» Ерохин и Караваев поддержали защитника Чистякова

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин выступил со словами поддержки в адрес защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Ерохин в социальных сетях, разместив фотографию Чистякова.

Также защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выложил совместное фото в своих соцсетях с Чистяковым и добавил сердечко.

Ранее со словами поддержки к одноклубнику обратились голкиперы Даниил Одоевский и Михаил Кержаков, а также хавбек Далер Кузяев.

В игре «Зенита» против «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча генеральный директор клуба Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября Медведев сообщил, что «Зенит» вывел игрока из основного состава команды.

Александр Ерохин
Вячеслав Караваев
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Казахский боксер оказался в коме после нокаута. Диагноз — кровоизлияние в мозг
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Отец Чистякова: «Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота»
Гайич — об эпизоде в матче 13-го тура: «Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру»
Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»
Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»
Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Юсупов не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона
Отец Чистякова: «Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота»
Отец Чистякова: «Что касается «Зенита», я для себя понял точно: большие деньги — это большая грязь»
Тикнизян: «Надеюсь, что в матче со «Спартаком» заставим наших болельщиков улыбаться»
Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
Горшков: «У руководства «Зенита» наверняка были какие-то причины, чтобы убрать Чистякова из состава»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тикнизян: «Надеюсь, что в матче со «Спартаком» заставим наших болельщиков улыбаться»

Семшов — об ошибке Чистякова: «Он станет еще сильнее»