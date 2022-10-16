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Сегодня, 17:47

Пашинин заявил, что рад своему возвращению в тренерский штаб «Локомотива»

Иван Торопцев
Корреспондент

Олег Пашинин прокомментировал свое возвращение в тренерский штаб «Локомотива».

В воскресенье, 16 октября московский клуб объявил о том, что Пашинин вместе с Дмитрием Лоськовым стали помощниками исполняющего обязанности главного тренера команды Андрея Федорова.

«Эмоции только положительные. Эта команда всегда была для меня родной. Если есть возможность участвовать в том, чтобы в клубе все было в порядке и каким-то образом помогать, то я только рад этому. наша с Дмитрием Лоськовым основная задача — это максимально помочь Андрею Федорову со всеми идеями, которые у него есть на игру с «Химками», чтобы они воплотились.
Я хотел бы, конечно, поблагодарить всех болельщиков «Локомотива». Они прекрасно знают, что они особенные. И хотелось бы только попросить их максимальной поддержки, потому что и ребята уже говорили, и тренерский штаб, что всегда хорошо, когда в клубе все здорово, когда есть результаты, победы и так далее. Но практически у любой команды бывают ситуации на жизненном пути, когда все не так-то здорово. Вот здесь и проявляется настоящее отношение всех, кто к этой команде неравнодушен. Мне бы хотелось попросить всех максимально поддерживать команду в этот момент», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Пашинина.

«Локомотив» проведет следующий матч против «Химок» в Кубке России 18 октября.

Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников после того, как прежний наставник команды Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку 8 октября. «Локомотив» уже провел один матч под руководством Федорова и обыграл «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/pashinin-short-interview/

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Олег Пашинин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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