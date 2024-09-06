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Сегодня, 16:03

Экс-тренер «Портимоненсе»: «Удивлен, что «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» не подписали Виллиана Рошу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Пауло Серджио, тренировавший защитника ЦСКА Виллиана Рошу в португальском «Портимоненсе», поделился мнением об игре футболиста в России.

«То, что он перешел в ЦСКА, не стало сюрпризом. Я говорил своим помощникам, что удивлен тем, что крупные клубы нашей лиги: «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» — не подписали Рошу. Виллиан оправдал надежды. Нет ничего удивительного в том, что ЦСКА предложил ему перейти в новую для него лигу», — сказал Серджио «СЭ».
Также специалист назвал игру головой одной из сильных сторон Роши.

«Он хорошо предугадывает действия как нападающих, так и защитников. Виллиан также берет на себя инициативу, не боится идти в отбор и иногда даже получает травмы. Роша — игрок с огромным мужеством и решимостью. Это действительно одна из самых сильных сторон Виллиана, не умаляющая его других достоинств. Недавно Виллиан продлил свой контракт с ЦСКА, так что я только рад за него!» — добавил Серджио.

Виллиан Роша перешел из «Портимоненсе» в ЦСКА в сентябре 2022 года. В сезоне-2024/25 29-летний португалец провел 7 матчей за армейцев и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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