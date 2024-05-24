Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:58

Барбоза: «У «Динамо» потенциально больше шансов на чемпионство, чем у «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у «Динамо» больше шансов выиграть РПЛ в этом сезоне, чем у «Зенита».

«У «Динамо» потенциально больше шансов на чемпионство, чем у «Зенита». Если не будет никаких сюрпризов, «Динамо» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом. Это очень интересно, что интрига остается до самого последнего тура, поэтому в этом году чемпионат России более зрелищный, чем в предыдущие годы», — цитирует «РБ Сопрт» Барбозу.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-esli-ne-budet-nikakih-syurprizov-dinamo-oby-graet-krasnodar-i-stanet-chempionom/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Паулу Барбоза
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Politico сообщила о намерении США сделать Кению основным союзником вне НАТО
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
Законопроект об ужесточении мер на границе США не прошел голосование в сенате
Несырьевой экспорт из РФ перенаправят в страны Африки и Латинской Америки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мостовой: «Сафонов — хороший вратарь, но у него много ошибок даже в РПЛ»