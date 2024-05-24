Барбоза: «У «Динамо» потенциально больше шансов на чемпионство, чем у «Зенита»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что у «Динамо» больше шансов выиграть РПЛ в этом сезоне, чем у «Зенита».

«У «Динамо» потенциально больше шансов на чемпионство, чем у «Зенита». Если не будет никаких сюрпризов, «Динамо» обыграет «Краснодар» и станет чемпионом. Это очень интересно, что интрига остается до самого последнего тура, поэтому в этом году чемпионат России более зрелищный, чем в предыдущие годы», — цитирует «РБ Сопрт» Барбозу.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».