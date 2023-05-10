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Сегодня, 16:38

Паулу Барбоза назвал препятствие для перехода Малкома из «Зенита» в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, реален ли переход бразильского полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Теоретически — да. Но сейчас непонятно, кто останется в французском клубе. Генеральный и спортивный директора могут покинуть клуб. Пока этот вопрос тоже еще открыт. А значит, трудно что-то говорить и по трансферу Малкома. Переходы зависят от спортивной политики клуба, а в ПСЖ она сейчас может быть изменена», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он предположил, смог бы Малком заиграть в «ПСЖ».

«У него есть талант, но в этом году даже Неймару было трудно играть, даже Месси было не так просто. Стоит еще учитывать, какие футболисты по окончании сезона уйдут или останутся в клубе», — добавил агент.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за петербургскую команду 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. В феврале 2023 года нападающий получил российское гражданство.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-nazval-prepyatstvie-dlya-perekhoda-malkoma-iz-zenita-v-pszh-
Малком Филипе (Малком)
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Паулу Барбоза
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