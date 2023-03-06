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Паулу Барбоза: «Не понимаю, зачем Fan ID ввели в России. Нужно понимать, что футбол — для болельщиков»

Алина Савинова
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Агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о введении паспорта болельщика в РПЛ.

«Честно, немного не понимаю, зачем это ввели в России. Нужно понимать, что футбол — для болельщиков, люди должны ходить на игры с радостью и болеть за свои команды. Да, если кто-то нарушает правила, то, конечно, нужно ограничить доступ таким людям. Например, в Португалии те, кто нарушает правила на стадионе, подвергаются бану, им запрещают посещать тот или иной стадион. Долгий период они не имеют права ходить на игры» — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-futbol-dlya-bolel-shhikov-ne-ponimayu-zachem-v-rossii-vveli-fan-id/
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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