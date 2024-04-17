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Агент Барбоза — о Семине: «Ждет хорошего предложения. В России он обречен работать только в «Локомотиве»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренерской карьере Юрия Семина.

«Семин — талантливый тренер. Его работа в «Локомотиве» это показывала. Думаю, он ждет хорошего предложения о работе. Мне кажется, в России он обречен работать только в «Локомотиве». Это легенда, история клуба! Учитывая разные факторы, он сможет работать только там.

Думаю, что желание такое есть. Не думаю, что он попрощался (с тренерской карьерой. — Прим. «СЭ»). Юрий Павлович ждет. Если будет хорошее предложение, он его, естественно, примет», — сказал Барбоза «СЭ».

Последней командой, которую тренировал Семин, был «Ростов». Также 76-летний специалист работал в «Локомотиве», «Анжи», в московском и киевском «Динамо» и в других клубах. Железнодорожники под его руководством трижды становились чемпионами России.

Паулу Барбоза
Юрий Семин
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