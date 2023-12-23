Барбоза о потенциальном переходе футболистов РПЛ в Европу: «Сперцяна пока откладываем на лето»

Барбоза ответил на вопрос о возможных переходах игроков из чемпионата России в европейские клубы

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос «СЭ» о возможных переходах игроков из чемпионата России в европейские клубы.

«Интерес в Европе к российским игрокам? Пока тишина. Сейчас праздники. Есть уже футболисты на примете, но в зимнее окно происходят точечные приобретения. Здесь происходят трансферы для того, чтобы залатать состав, если кто-то был травмирован. Больших трансферов ждать не стоит. Это все-таки не летнее трансферное окно. Сперцяна пока откладываем на лето», — сказал Барбоза «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний Эдуард Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.