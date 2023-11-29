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Сегодня, 14:36

Агент Барбоза: «Не исключено, что зимой мы увидим трансфер из топ-5 лиг Европы в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможных трансферах игроков из европейских чемпионатов в клубы РПЛ предстоящей зимой.

«Будут ли зимой трансферы из топ-5 лиг Европы в РПЛ? Не исключено, что мы это увидим. В России есть клубы, которые могут позволить себе приобрести или арендовать футболиста из сильного чемпионата этой зимой. В СМИ писали об интересе «Локомотива» к Йовичу из «Милана», «Зенит» может присмотреть себе кого-то не только в Бразилии, но и в той же Италии, например. Уверен, скауты российских клубов просматривают в том числе и европейских футболистов. Так что все возможно, посмотрим, времени еще много», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Краснодар» идет на втором месте с 32 очками, а на третьей строчке — «Динамо» (28 очков).

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Паулу Барбоза
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