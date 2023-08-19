Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный переход бразильского футболиста «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Такое сообщение давно появилось в Лиссабоне, но я не знаю так ли это на самом деле. Я думаю, это игрок будущего, очень талантливый футболист и у него есть потенциал, также, как и у Малкома», — сказал Барбоза корреспонденту «СЭ»

Ранее издание Record сообщило о возможном трансфере Давида Нереса из «Бенфики» за 30+5 млн евро. Однако португальский клуб отказывается от продажи футболиста.

Софья Грецкая