Барбоза: «Зенит» готов заплатить за Нереса 30 миллионов? «Бенфика» хочет в три раза больше»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Конечно, он усилит «Зенит». Но это будет очень непростая сделка."Бенфика» не хочет его продавать сейчас. Они готовы продать его в конце сезона. «Бенфика» играет в Лиге чемпионов руководство клуба думает, что таким образом он в конце сезона будет стоить дороже. Поэтому сейчас для них не самый лучший момент для продажи. Думаю, что «Бенфика» потребует слишком много денег за него. Пишут, что «Зенит» готов заплатить 30 миллионов? «Бенфика» хочет в три раза больше. В контракте прописано, что если какой-либо клуб платит 100 миллионов, то «Бенфика» обязана его продать. Но мне кажется, это очень большая сумма», — сказал Барбоза корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» оценивает сделку по Нересу в 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

(Сергей Жуков)