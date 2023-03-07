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Паулу Барбоза: «Дзюба — топ-игрок. Его место в сборной»

Алина Савинова
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Агент Паулу Барбоза поделился мнением о выступлении нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

В матче 18-го тура чемпионата России 34-летний форвард забил три гола в ворота «Ростова» (3:1).

«Дзюба — топ-игрок, он способен заиграть в любом европейском чемпионате. Он давно уже всем все доказал. Спад бывает у всех, но, когда Дзюба в форме, его не остановить. Он умеет забивать голы, класс и мастерство у него есть. Жаль, что его не вызывают в сборную России. Считаю, что он пригодился бы команде. Его место в сборной», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

6 марта стало известно о том, что нападающий не вошел в расширенный состав сборной России на мартовский сбор перед товарищескими матчами с Ираном и Ираком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dzyuba-top-igrok-ego-mesto-v-sbornoj-rossii/
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Паулу Барбоза
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