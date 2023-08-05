Барбоза: «Захарян и Чикиньо — футболисты одной позиции, но совершенно разного уровня»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Чикиньо в московское «Динамо».

«Чикиньо — хороший игрок, который в последнем сезоне играл в «Бенфике» на очень достойном уровне, но прежде выходил на поле крайне мало, потому что здесь огромная конкуренция. Сейчас у Чикиньо завершается контракт с «Бенфикой», стороны не договорились о продлении. Остается всего год контракта, и «Бенфика» хочет сделать на нем хоть какую-то прибыль. Нельзя сравнивать Захаряна и Чикиньо — это два разных уровня. Захарян — игрок будущего, он в состоянии заиграть на высоком уровне, а Чикиньо — это хороший игрок, но не то», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Динамо» решительно настроено подписать Чикиньо.

28-летний игрок перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Также он выступал на правах аренды за «Морейренсе», «Брагу» и «Гиресунспор».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года.