Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:13

Паулу Барбоза: «Амарал перспективнее Рибалты, «Спартак» сделал правильный выбор»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Томаш Амарал, ставший спортивным директором «Спартака», более перспективный специалист, чем Хавьер Рибалта, который также претендовал на этот пост.

«Думаю, Амарал перспективнее Рибалты, который тоже претендовал на пост спортивного директора «Спартака». Наверное, «Спартак», сделал правильный выбор, но пока рано судить. Нужно понимать, что Амарал — молодой и очень талантливый специалист, он по-другому видит футбол. Амарал очень стремительно растет и развивается, у него еще все впереди. Иногда сделать выбор в пользу молодого специалиста — правильное решение. Но это покажет только время. Посмотрим», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Амарал
Хавьер Рибалта
0
Читайте также
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Экс-генерал ВСУ указал на серьезные проблемы Киева на купянском направлении
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В Португалии назвали причины, по которым Амарал мог сменить «Бенфику» на «Спартак»

Непомнящий: «Крыши на стадионах вернут моду на футбол, я поддерживаю РФС в этой инициативе»