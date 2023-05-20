Алпатов: «Хотел бы поблагодарить футболистов за то, что они проделали большой объем работы»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов высказался о прошедшем матче 28-го тура РПЛ с «Торпедо» (3:0).

«В такой ситуации главное, что добились результата. Моментами выглядели неплохо. Хорошо, что удалось сыграть в обороне на ноль, но после каждой игры есть нюансы, над которыми нужно работать. Хотел бы поблагодарить футболистов за то, что они проделали большой объем работы, и поздравить наших болельщиков с победой. В течение сезона мы использовали несколько схем. Конечно, мы добавили какие-то нюансы в перестроениях игроков, но что-то такого специфически нового не было», — приводит слова Алпатова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.