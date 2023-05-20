Алпатов: «Мы все несем ответственность за результат. Это была проблема не только Йокановича»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов высказался об уходе Славиши Йокановича.

«Какая может быть радость, если за результат мы все несем ответственность — начиная от персонала, заканчивая футболистами? Это была проблема не только Славиши Йокановича. Мы постарались полностью погрузить ребят в работу и концентрироваться на предстоящем матче», — приводит слова Алпатова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.