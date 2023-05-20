Алпатов: «Мы все несем ответственность за результат. Это была проблема не только Йокановича»

20 мая, 20:37
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов высказался об уходе Славиши Йокановича.
«Какая может быть радость, если за результат мы все несем ответственность — начиная от персонала, заканчивая футболистами? Это была проблема не только Славиши Йокановича. Мы постарались полностью погрузить ребят в работу и концентрироваться на предстоящем матче», — приводит слова Алпатова пресс-служба «Динамо».
«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Славиши Йокановича со счетом 3:0.