Актер Павел Деревянко — о предсезонном ролике «Динамо»: «С удовольствием сыграл Тюкавина»

Известный актер Павел Деревянко, являющийся болельщиком московского «Динамо», рассказал о предсезонном ролике, в котором он принял участие.

«Я являюсь амбассадором «Динамо». Когда у меня есть возможность, хожу на игры и пытаюсь участвовать в разных активностях, которые мне время от времени предлагает «Динамо». Так предложение сняться в ролике ко мне и пришло. Прочитал сценарий, но не знал, как будет выглядеть конечный результат. Не знал, что вместо меня будет лицо Тюкавина (смеется). Костя — классный игрок. С удовольствием его сыграл.

Я очень надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» завоюет трофей. Мы все будем стараться: игроки, руководство, болельщики — каждый со своей стороны. Все будем работать на победу «Динамо», — цитирует Sport24 Деревянко.