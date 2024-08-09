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Сегодня, 01:55

Актер Павел Деревянко — о предсезонном ролике «Динамо»: «С удовольствием сыграл Тюкавина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный актер Павел Деревянко, являющийся болельщиком московского «Динамо», рассказал о предсезонном ролике, в котором он принял участие.

«Я являюсь амбассадором «Динамо». Когда у меня есть возможность, хожу на игры и пытаюсь участвовать в разных активностях, которые мне время от времени предлагает «Динамо». Так предложение сняться в ролике ко мне и пришло. Прочитал сценарий, но не знал, как будет выглядеть конечный результат. Не знал, что вместо меня будет лицо Тюкавина (смеется). Костя — классный игрок. С удовольствием его сыграл.

Я очень надеюсь, что в этом сезоне «Динамо» завоюет трофей. Мы все будем стараться: игроки, руководство, болельщики — каждый со своей стороны. Все будем работать на победу «Динамо», — цитирует Sport24 Деревянко.

Источник: Sport24
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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