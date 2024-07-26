Игнатович: «На своем пике я во всех матчах возил всех защитников»

Бывший нападающий «Амкара» и московского «Динамо» Павел Игнатович рассказал о противостоянии с защитником ЦСКА Марио Фернандесом в одном из матчей РПЛ.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они ещё хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. Сто процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара», я возил всех защитников. Помню, когда мы играли с ЦСКА, даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить». Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а Марио ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», — цитирует Legalbet Игнатовича.

В среду, 24 июля, стало известно, что Фернандес покинул «Зенит» на правах свободного агента.