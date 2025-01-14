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Судейство

Сегодня, 21:25

Каманцев: «По сравнению с прошлым сезоном неисправленных ошибок в РПЛ стало чуть-чуть больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о количестве ключевых ошибок в матчах чемпионата России.

— Александр Дюков ранее неоднократно заявлял о тенденции к снижению ключевых ошибок. Она сохраняется?

— По сравнению с прошлым сезоном неисправленных ошибок стало чуть-чуть больше. Мы прошли эту часть сезона не так хорошо, как в прошлом. Мы это объясняем тем, что привлекаем все больше новых арбитров, идет обновление судейского корпуса. Избежать ошибок не получится.

Евгений Кукуляк, Егор Егоров и&nbsp;Владислав Безбородов. Ошибок судей меньше не стало. РПЛ бьет тревогу!

РПЛ
Павел Каманцев
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