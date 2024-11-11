Каманцев — об отстранении Безбородова: «Введение в заблуждение подразумевает самое строгое наказание»

Председатель судейского комитета РФС и ЭСК при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал отстранение арбитра Владислава Безбородова.

«На отправленный запрос Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, о введении в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание», — приводит matchtv.ru слова Каманцева.

Также он подтвердил, что если бы Безбородов признался, то наказание могло бы быть другим.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра. Это не первый эпизод, когда судья хвалил собственную работу — в сентябре 2021 года он оставил комментарий «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!».