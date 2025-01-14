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Судейство

Сегодня, 21:00

Каманцев о судействе в РПЛ: «Текущая часть сезона проходит хуже, чем в прошлом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитров в РПЛ.

«Текущая часть сезона проходит хуже, чем в прошлом. Не критически, но есть моменты для улучшения работы арбитров. Вводим большое количество новых судей. С учетом логистики было тяжело проводить осеннюю часть. Но новые арбитры справлялись качественно», — сказал Каманцев «СЭ».

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«Спартак» (37 очков) занимает 3-е место, «Динамо» (35) находится на 4-й строчке, «Локомотив» (35) — на 5-й.

РПЛ
Павел Каманцев
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