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Судейство

Сегодня, 16:30

Каманцев: «Ни один предыдущий руководитель судейства не выполнял тот объем работы, что делает Мажич»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» оценил работу главы департамента судейства Милорада Мажича.
«Безусловно благодаря коллегам из коммуникационного блока РФС я читаю всю критику и заявления в адрес судей, но в ней никогда не звучит конкретных предложений. Найти хорошего специалиста сложно в любой отрасли, но в судействе это еще более сложная история. Но несмотря на это, нам удалось привлечь в Россию одних и лучших специалистов в мире.

Милорад Мажич — инструктор ФИФА, я не совру, если скажу, что он один из самых востребованных специалистов в мировом судействе. За мое время работы в РФС было несколько руководителей. Я могу сказать, что ни один предыдущий руководитель не выполнял тот объем работы, который выполняет Мажич», — сказал Каманцев «СЭ».

 
Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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