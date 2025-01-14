Каманцев оценил состояние российского судейства: «Арбитры работают качественно, интересно»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии российского судейства.

— Как оцените состояние российского судейства на текущий момент?

— Мы довольны тем, как проходит работа в футзале. Существенное обновление судейского корпуса, много новых арбитров. Показывают хороший результат. Работают качественно, интересно. Не без проблем, но заслуживают доверие клубов.

В группах 2А и 2Б хорошо прошли, видим молодых арбитров. Там есть первые, если можно так сказать, выпускники ЮФЛ. Талантливые парни, есть перспектива. В первой лиге много новых арбитров, работают наравне со старожилами. Хотелось бы отметить Инала Танашева из Нальчика, очень рады, что на Кавказе у нас появился арбитр. Надеемся, что он и дальше будет делать позитивные шаги.