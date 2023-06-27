Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:32

Каманцев — о возможном выводе Фролова и Сиденкова из списка арбитров РПЛ: «Думаю, решение СК будет предсказуемым»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что 30-летнего Антона Фролова (Москва) и 39-летнего Ивана Сиденкова (Санкт-Петербург) выведут из числа судей РПЛ.

— Появилась новость о том, что Фролов и Сиденков будут выведены из списка арбитров РПЛ.

— Итоги судейского комитета не подведены. Пока не получили все бюллетени от членов СК, не могу говорить о том, какое было решение. Обсуждение было в среду. Думаю, решение СК будет предсказуемым.

Арбитров заменят 34-летний Евгений Буланов (Саранск) и 30-летний Сергей Цыганок (Владивосток).

Сиденков дебютировал в чемпионате России в 2020 году и провел 16 матчей. Фролов впервые получил назначение в мае 2021-го. Ему всего лишь семь раз доверяли судить игры РПЛ. Оба арбитра также работали в качестве ВАР.

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» не рассматривают возможность ухода нападающего Воробьева

Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам