Каманцев — о возможном выводе Фролова и Сиденкова из списка арбитров РПЛ: «Думаю, решение СК будет предсказуемым»

Руководитель судейского комитета и член исполкома РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что 30-летнего Антона Фролова (Москва) и 39-летнего Ивана Сиденкова (Санкт-Петербург) выведут из числа судей РПЛ.

— Появилась новость о том, что Фролов и Сиденков будут выведены из списка арбитров РПЛ.

— Итоги судейского комитета не подведены. Пока не получили все бюллетени от членов СК, не могу говорить о том, какое было решение. Обсуждение было в среду. Думаю, решение СК будет предсказуемым.

Арбитров заменят 34-летний Евгений Буланов (Саранск) и 30-летний Сергей Цыганок (Владивосток).

Сиденков дебютировал в чемпионате России в 2020 году и провел 16 матчей. Фролов впервые получил назначение в мае 2021-го. Ему всего лишь семь раз доверяли судить игры РПЛ. Оба арбитра также работали в качестве ВАР.