Каманцев — о словах Алаева про судей: «Это одно из мнений. Для меня это не является какой-то проблемой»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента РПЛ Александра Алаева о работе ЭСК РФС.

9 октября Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

— Как отреагировали на слова Алаева о дискредитации состава ЭСК РФС?

— Будет неправильно с моей стороны комментировать это, так как я сам вхожу в состав ЭСК. Оставлю без комментариев.

— Не удивили его слова?

— Не буду переходить на личности и говорить, кто и как работает. Это мнение президента лиги. У многих клубов другая позиция. Для меня это не является какой-то проблемой. Это одно из мнений.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.