Судейство
Сегодня, 21:12
Глава департамента судейства Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о возвращении офсайдных линий в чемпионат России.
«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу, и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», — сказал Каманцев «СЭ».
Ранее РБК сообщил, что в новом сезоне РПЛ зрителям на ТВ и арбитрам ВАР снова будут демонстрировать офсайдные линии.
ФИФА сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, с которой РФС в феврале заключил соглашение на предоставление услуг, в том числе цифровой показ офсайдных линий.