Каманцев — об офсайдных линиях: «После получения сертификации в кратчайшие сроки РФС запустит систему»

Глава департамента судейства Павел Каманцев ответил на вопрос «СЭ» о возвращении офсайдных линий в чемпионат России.

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу, и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее РБК сообщил, что в новом сезоне РПЛ зрителям на ТВ и арбитрам ВАР снова будут демонстрировать офсайдные линии.

ФИФА сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, с которой РФС в феврале заключил соглашение на предоставление услуг, в том числе цифровой показ офсайдных линий.