Каманцев: «Многие клубы уже общались с Мажичем. Он часто посещает стадионы лично»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии главы департамента судейства Милорада Мажича с клубами РПЛ.

«Клубы не общаются с Мажичем? Во-первых, это не так, и многие клубы общались с ним. Он часто посещает стадионы лично. Во-вторых, как я и говорил несколько недель назад одному из ваших коллег, в перерыве на сборную мы пригласим представителей клубов в РФС на встречу с руководством судейского комитета и пообщаемся со всеми, с кем еще не успели.

А теперь давайте конкретно по работе Милорада. Два с половиной месяца назад после окончания предыдущего сезона все без исключения говорили о том, что судейство стало лучше. Тот же Дмитрий Андреев из «Оренбурга» комплиментарно высказывался о судействе, президент РПЛ Александр Алаев, который нас часто и по делу критикует, признал, что ему не нравится закрытость судей, но в конце сезона арбитры показали хороший результат и не повлияли на итоговую таблицу. А значит, такой подход дал результат», — сказал Каманцев «СЭ».

Каманцев также отметил, что с приходом Мажича идет снижение количества ключевых ошибок.

«Прошло два месяца, и все изменилось: Мажич и судьи стали плохими, резко нужно что-то менять. Но статистика говорит о том, что с его приходом идет неуклонное снижение количества ключевых ошибок. Возможно, в конце прошлого сезона мы уткнулись в потолок, сделали все, что в краткосрочной перспективе относительно легко можно сделать для улучшения судейства. И сейчас мы находимся уже в той ситуации, когда улучшить работу судей тем материалом, который у нас есть, тяжело», — добавил Каманцев.

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.