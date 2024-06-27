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Судейство

Сегодня, 13:18

Каманцев: «В чемпионате Саудовской Аравии наши судьи подтверждают свой авторитет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о профессиональной жизни российских арбитров в период отстранения от международных соревнований.

«Сейчас ведется большая работа по возвращению в соревнования наших молодежных команд. Думаю, если найдется такое техническое решение, то найдется оно и для молодых арбитров как минимум юношеских соревнований. За Карасева, Казарцева, Сухого, Левникова и остальных мы переживаем, но для них всегда есть опции с Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем. Там можно и заработать, и приобрести международный опыт, и себя показать.

Когда судья работает только в России, всегда можно сказать, что здесь «упал уровень футбола», «Карасев работает вполноги». Саудовская Аравия — это уже иностранный чемпионат со звездами, где работают не только наши, но и другие известные зарубежные арбитры. Там трудно работать, потому что ты еще не подтвердил там свой авторитет. При этом есть конкуренция с арбитрами из других стран, но наших судей приглашают достаточно часто. Значит, они подтверждают авторитет", — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

С марта 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим российские судьи ездят работать в чемпионат Саудовской Аравии.

Источник: РБ Спорт
Павел Каманцев
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