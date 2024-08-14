Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 22:31

Каманцев — о критике судейства: «В начале сезона мы используем много новых арбитров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал критику клубов в адрес судейства в начале сезона-2024/25.

— Как вы расценили слова Рыскина о том, что он ни разу не видел Мажича?

— Это слова Рыскина.

— Вы понимаете негодование клубов по поводу судейства в начале сезона?

— А что в этом удивительного, если в начале сезона мы используем много новых арбитров? У нас как день сурка. Каждую осень мы говорим о том, что судейство в качестве немножко теряет. Если мы не будем готовиться к весне осенью, естественно у нас не появится новых имен. Легко назначать Карасева, Левникова и дальше по списку на все матчи, но нам нужны новые имена.

— Собирается ли Мажич в Махачкалу и Ростов, где его ждут?

— Думаю, мы поедем и в Махачкалу, и в Грозный, и в другие города.

Ранее Каманцев прокомментировал слухи о том, что Даниэле Орсато отказался от работы в экспертно-судейской комиссии РФС.

Футбол
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Обсудить
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина: «Слухи о моем уходе? Я счастлив в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зорин: «Тренер ко всем относится одинаково»