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Судейство

Сегодня, 14:30

Каманцев — о встрече клубов РПЛ с Мажичем: «Пауза на матчи сборных самый лучший момент»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» прокомментировал желание представителей клубов РПЛ встретится с руководителем департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем.

— Клубы хотят встретиться с Милорадом Мажичем?

— Я уже говорил в СМИ, что мы планируем встречу Милорада с клубами после начала этого сезона. В начале клубы были заняты трансферами, вкатыванием в сезон. Мне кажется, что пауза на сборные это самый лучший момент, поэтому мы обратились в лигу и пригласили клубы в РФС, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние судейства. Завтра у клубов общее собрание. Мы попросили лигу на нем пригласить представителей клубов к нам на встречу, — сказал «СЭ» Каманцев.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что хотел бы обсудить с Мажичем работу судей.

51-летний сербский арбитр возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

Полностью интервью Каманцева — скоро на сайте «СЭ».

РПЛ
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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