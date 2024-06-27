Каманцев: «Не исключаю, что Карасева вызовут на сборы судей УЕФА»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, может ли российский арбитр Сергей Карасев поехать снова на сборы судей УЕФА.

«Карасева приглашали на сборы УЕФА? Это стандартно. Ты находишься в элитном списке УЕФА. РФС под санкциями официально не находится, поэтому вызываются все судьи — вызываешься и ты. Но назначений нет, в УЕФА посчитали, что они могут проводить соревнования без Карасева — это их решение. Не исключаю, что его вызовут на сборы судей УЕФА. Но мы не склонны сильно это переоценивать как некий знак к чему-то. Это рутинная работа. Вызовут — съездит, услышит мнение по трактовкам, пообщается с коллегами. Это позитивно и интересно. Но это исключительно участие в сборах, не более того», — приводит слова Карасева «РБ Спорт».

В сентябре прошлого года 45-летний Карасев был вызван на сборы судей УЕФА в швейцарском Ньоне. Январские сборы российский арбитр пропустил.