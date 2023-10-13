Каманцев — о критике в адрес ЭСК РФС: «Это случается в абсолютно каждом сезоне»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как относится к критике в адрес ЭСК РФС.

— В сторону ЭСК РФС за последнее время было несколько эпизодов критики. Вас это не смущает?

— Это случается абсолютно в каждом сезоне. Прошлой весной «Крылья Советов», например, были крайне недовольны. Сейчас они в лидерах, у них нет вопросов. Мы были с Мажичем в Самаре, губернатор подходил — здоровался. И у «Крыльев Советов» никакого желания не возникало проводить длинные беседы, слушать про трактовки и правила игры. У Григория Викторовича Иванова, думаю, есть желание сейчас пообщаться, вероятно в свойственной ему жесткой манере. А весной, когда ситуация, возможно, будет другой, желания общаться не будет. Это же эмоции — когда ошибки складываются не в твою пользу, хочется пообщаться, добиться справедливости. Единственный момент, когда этого не хочется, — межсезонье, когда все довольны. Это было, есть и будет в каждом сезоне. Когда Александр Алаев был генеральным секретарем, ситуация была такой же.

Президент РПЛ Александр Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). И заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин после матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:3) раскритиковал работу арбитров в своем Telegram-канале.