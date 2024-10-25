Каманцев: «К середине ноября будет решение дисциплинарной комиссии по ситуации с Безбородовым»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о ситуации с комментарием арбитра Владислава Безбородова.

— Видели ли вы ситуацию с Владиславом Безбородовым (призывал не критиковать его работу в Telegram-канале, — «СЭ»)? Как вы к ней относитесь?

Дюков: — Не общался с Владиславом. В судейском комитете есть комиссия, которая рассмотрит эпизод. Безбородов не имеет права публично комментировать подобные ситуации.

Каманцев: — Мы запрашиваем объяснения Безбородова и Telegram-канала, где это было опубликовано. В течение недели рассмотрим эту ситуацию. К середине ноября будет решение дисциплинарной комиссии. Может быть, раньше.

Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».