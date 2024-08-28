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Судейство

Сегодня, 17:00

Каманцев: «Несколько туров не получает назначения Кукуян. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об обвинениях со стороны клубов в адрес арбитров.

— Если судья ошибся без умысла, то он не получит наказания?

— Если мы видим, что судья находился в оптимальной позиции, видел момент, но совершил ошибку, то, конечно, следующее назначение случится не сразу. Но мы не будем «убивать» этого арбитра в СМИ.

Например, уже несколько туров не получает назначения Павел Кукуян, который совершил серьезную ошибку. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил? Мне кажется, нет.

Позвольте мне провести параллель с футбольной командой. Сергей Волков вчера совершил действие в своей штрафной, за которое судья назначил пенальти, с которого был забит гол.

«Зенит» же после этого не будет расставаться с этим защитником. Клуб будет помогать ему проработать этот момент. Потому что это их актив, за него заплатили деньги, они верят в этого игрока. Он получит еще один шанс. С ним не разорвут контракт. Не направят в детско-юношескую секцию на переобучение. В конце концов, тренер никогда не заявит в СМИ, что за совершенную ошибку Сергей Волков наказан пропуском четырех матчей и лишением части зарплаты.

Но почему-то с судьями мы должны действовать иначе. Так не будет.

Если у клуба есть вопрос к арбитру этического свойства, в РФС есть стандартная процедура, которая давала результаты. И все, кто находится в футболе, знают об этих результатах. Знают, в каких лигах, какие судьи, тихо или не очень, но закончили свою карьеру.

Мне не нравятся обвинения арбитров из-за некой недосказанности. Если вы намекаете на предвзятость, то обвиняйте и команду, в пользу которой он принял решение.

А иначе получается, что есть негатив в медиа, который не подкреплен никакими доказательствами и юридическими обращениями.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

РПЛ
Павел Каманцев
Павел Кукуян
Рафаэль Шафеев
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