Каманцев — об отмененном голе «Спартака»: «Всем показалось, что свисток заранее был зря»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в комметарии для «СЭ» высказался об отмененном голе форварда «Спартака» Александра Соболева в ворота «Урала» (2:2).

— Ваше мнение: гол был или не был?

— Всем показалось, что свисток заранее был зря. Наверное, ВАР нужно было дать возможность переоценить этот момент. И, возможно, помочь.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.