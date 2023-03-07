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Судейство

Сегодня, 11:00

Каманцев: «Мешков переживет, не дал никаких шансов ВАР вмешаться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Виталий Мешков
Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев в интервью «СЭ» высказался об отмененном голе форварда «Спартака» Александра Соболева в ворота «Урала» (2:2).

«Со своей стороны могу сказать, что свисток прозвучал раньше необходимого. Мы общались после матча с Виталием, он переживает из-за данного решения — зафиксировал нарушение раньше взятия ворот, не дал никаких шансов ВАР вмешаться и, возможно, помочь исправить решение. Как минимум, мы можем точно говорить, что свисток прозвучал преждевременно. Это не соответствует рекомендациям, которые были даны. Здесь присутствовал человеческий фактор», — сказал Каманцев «СЭ».

После матча 18-го тура «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Полное интервью с Павлом Каманцевым читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Павел Каманцев
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