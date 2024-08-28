Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 17:30

Каманцев: «За этот год Мажич существенно продвинулся в изучении русского языка. Со временем он сможет чаще выступать в прессе»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» оценил работу главы департамента судейства Милорада Мажича.

«Мажич и судьи закрытые? Возможно, я с вами соглашусь. Но когда мы привлекаем иностранного специалиста, ему требуется время на адаптацию, понимание всех ключевых процессов, которые у нас происходят в том числе и непублично. В конце концов, необходимо хотя бы понимание русского языка. Кроме того, выступления сразу же после назначения, на мой взгляд, всегда немножко пустые, потому что вы будете говорить, что вы за все хорошее и против всего плохого. Спустя год работы уже есть определенная накопленная база. Есть понимание страны, происходящих процессов, клубов. Поэтому весной прошлого года Милорад Мажич начал проводить встречи с клубами. Думаю, на второй год работы ситуация продолжит улучшаться», — сказал Каманцев «СЭ».

Каманцев также считает, что Мажич скоро сможет чаще выступать в прессе.

«Мы сразу понимали, что «закрытость», о которой вы говорите, будет вызывать негатив, но из-за тех ограничений, которые я описал выше, мы осознанно выбрали общение с болельщиками именно через публикацию видеоразборов моментов экспертно-судейской комиссии и департамента судейства. За этот год Милорад существенно продвинулся в изучении русского языка. Думаю, что со временем он сможет чаще выступать в прессе», — добавил Каманцев.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.

РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев
0
Читайте также
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Миллиарды для Кузи, пятикратное понижение Грицюка и Ротенберг-обвинитель. Что происходит со СКА в межсезонье
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сафонов — о Тюкавине: «У каждого бывают спады. Это нормальная история»

Полузащитник «Ростова» Саравия: «Больше всего впечатляет «Зенит»