Каманцев: «За этот год Мажич существенно продвинулся в изучении русского языка. Со временем он сможет чаще выступать в прессе»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» оценил работу главы департамента судейства Милорада Мажича.

«Мажич и судьи закрытые? Возможно, я с вами соглашусь. Но когда мы привлекаем иностранного специалиста, ему требуется время на адаптацию, понимание всех ключевых процессов, которые у нас происходят в том числе и непублично. В конце концов, необходимо хотя бы понимание русского языка. Кроме того, выступления сразу же после назначения, на мой взгляд, всегда немножко пустые, потому что вы будете говорить, что вы за все хорошее и против всего плохого. Спустя год работы уже есть определенная накопленная база. Есть понимание страны, происходящих процессов, клубов. Поэтому весной прошлого года Милорад Мажич начал проводить встречи с клубами. Думаю, на второй год работы ситуация продолжит улучшаться», — сказал Каманцев «СЭ».

Каманцев также считает, что Мажич скоро сможет чаще выступать в прессе.

«Мы сразу понимали, что «закрытость», о которой вы говорите, будет вызывать негатив, но из-за тех ограничений, которые я описал выше, мы осознанно выбрали общение с болельщиками именно через публикацию видеоразборов моментов экспертно-судейской комиссии и департамента судейства. За этот год Милорад существенно продвинулся в изучении русского языка. Думаю, что со временем он сможет чаще выступать в прессе», — добавил Каманцев.

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.