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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Судейство

Сегодня, 17:15

Каманцев: «Ни одна команда не сможет повлиять на наше решение по наказанию арбитра»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о претензиях клубов РПЛ к арбитрам.

— Одна из претензий клубов: совершивший ошибку игрок получает наказание, а судья — нет.

— Понимаю требования сгоряча руководителей команд о необходимости жестких и публичных наказаний для судей, которые совершили ошибку. Но не принимаю их. Давайте возьмем яркое высказывание Дмитрия Андреева после матча «Ростов» — «Оренбург». Там речь в том числе шла о мелких ошибках в пользу одной из команд.

Поясню. После каждого матча инспектор дает оценку всем без исключения нарушениям правил. Могу сказать, что в РПЛ мы не находили неоспоримых доказательств таких действий арбитра. Клубы могут не сомневаться в том, что мы ведем статистику каждого неверного решения арбитра в пользу или против каждого клуба. Если мы увидим заметный перекос, то к этому судье сразу появятся дополнительные вопросы.

В первой и второй лигах действительно у нас было пару таких эпизодов, и несколько судей закончили свои карьеры.

Если же говорить о наказании, то одна ошибка, если в ней не было умысла, не может заставить нас поставить крест на карьере арбитре. В длинном пути каждого большого судьи — Карасева, Безбородова, Кукуяна — к сожалению, были ошибки.

Я понимаю, что если есть возможность получить преимущество за счет атаки на судей, то каждый клуб ей воспользуется. У меня нет иллюзий на этот счет. Здесь не клуб джентльменов. Именно поэтому ни одна команда не сможет повлиять на наше решение по наказанию арбитра.

Это прерогатива только РФС. У нас есть все переговоры, оценки инспекторов, неофициальная информация. Если клубы могут нам рассказать что-то конкретное, то мы всегда готовы расследовать эту информацию в том числе с привлечением департамента защиты игры.

Милорад Мажич и&nbsp;Павел Каманцев. «После прихода Мажича качество судейства стало лучше». Большое интервью Каманцева

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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