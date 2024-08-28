Каманцев: «Объективно качество судейства после прихода Мажича стало лучше»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» заявил, что работа арбитров стала лучше после прихода Милорада Мажича.

«Объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут еще быстрее», — сказал Каманцев «СЭ».

Также председатель судейского комитета РФС объяснил, в чем выражается улучшение судейства в России.

«Вспомните, еще два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура. Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур РПЛ прошел хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче «Локомотив» — «Ростов» и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всем туре.

Но это один матч. Да, это ошибка. Но еще два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.

Мы находимся на старте сезона. Тут подойдет параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних тура было очень много пограничных спорных ситуаций. Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято. Уверен, что мы пройдем этот этап и исправим ситуацию», — добавил Каманцев.

51-летний сербский арбитр Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года.