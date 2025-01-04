Кучеров: «Кахигао сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России»

Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».

«Что касается профессионализма, то его у Франсиса достаточно. Иначе он не имел бы такую карьеру как селекционер и не только. Достойная кандидатура для «Спартака». Другое дело, что работа в Европе и России — не одно и то же. Тем более в таком клубе как «Спартака». Надеюсь, он сможет подстроиться под местные реалии.

Если у него получится, он сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России. Выбор очень хороший. А как у Франсиса получится, посмотрим. Это во многом зависит от того, как ему будут помогать в «Спартаке» заниматься своей профессиональной деятельностью. Надеюсь, он отработает хорошо, могу только пожелать ему удачи», — цитирует «ВсеПроСпорт» Кучерова.