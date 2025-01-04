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Сегодня, 04:52

Кучеров: «Кахигао сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров прокомментировал назначение Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».

«Что касается профессионализма, то его у Франсиса достаточно. Иначе он не имел бы такую карьеру как селекционер и не только. Достойная кандидатура для «Спартака». Другое дело, что работа в Европе и России — не одно и то же. Тем более в таком клубе как «Спартака». Надеюсь, он сможет подстроиться под местные реалии.

Если у него получится, он сможет создать команду, которая будет бороться и станет чемпионом России. Выбор очень хороший. А как у Франсиса получится, посмотрим. Это во многом зависит от того, как ему будут помогать в «Спартаке» заниматься своей профессиональной деятельностью. Надеюсь, он отработает хорошо, могу только пожелать ему удачи», — цитирует «ВсеПроСпорт» Кучерова.

Сеск Фабрегас, Лионель Месси, Франсис Кахигао, Робин ван Перси и&nbsp;Виктор Осимхен. Вел переговоры с Месси, приглашал Фабрегаса, Ван Перси и Осимхена. Что известно о новом спортивном директоре «Спартака»
Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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