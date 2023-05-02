Судейство
Сегодня, 14:28
Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.
Главным судьей встречи «Зенит» — «Спартак» станет Павел Кукуян. Его ассистентами станут Максим Ковалев и Варанцо Петросян, резервный арбитр — Артем Чистяков. ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Андрей Образко.
Все назначения судей на матчи 26-го тура РПЛ:
6 мая (суббота)
«Химки» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Торпедо» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Семенов; резервный судья — Артем Смолин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Алексей Тюмин.
«Ростов» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Сергей Мартынов.
7 мая (воскресенье)
«Пари НН» — «Урал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Оренбург»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Алексей Резников.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Варанцо Петросян; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Вячеслав Харламов.
8 мая (понедельник)
«Локомотив» — «Сочи»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Игорь Синер.