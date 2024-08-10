Мамаев — о гегемонии «Зенита»: «Я бы тоже был не прочь шесть раз подряд выиграть РПЛ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате страны.

Сине-бело-голубые выиграли шесть последних розыгрышей РПЛ.

«Как я смотрю на проект «Зенита»? Команда заслуженно победила в прошлом сезоне. Я бы тоже не прочь был шесть раз подряд выиграть чемпионат. И мне было бы все равно, что говорят вокруг. Ребята работают, бьются и добиваются результата», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.

После четырех туров нынешнего сезона команда Сергея Семака занимает первое место с 12 очками.