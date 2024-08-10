10 августа, 23:31
Бывший футболист сборной России Павел Мамаев поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате страны.
Сине-бело-голубые выиграли шесть последних розыгрышей РПЛ.
«Как я смотрю на проект «Зенита»? Команда заслуженно победила в прошлом сезоне. Я бы тоже не прочь был шесть раз подряд выиграть чемпионат. И мне было бы все равно, что говорят вокруг. Ребята работают, бьются и добиваются результата», — приводит слова Мамаева Metaratings.ru.
После четырех туров нынешнего сезона команда Сергея Семака занимает первое место с 12 очками.